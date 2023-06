Bocalom irá tornar sem efeito as exonerações feitas por Marfisa

Enquanto o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, viaja para cumprir agendas de trabalho, a vice-prefeita Marfisa Galvão está à frente do executivo municipal em sua ausência. Acontece que a prefeita em exercício decidiu tentar exonerar alguns nomes importantes da gestão de Bocalom, que por sua vez, deverá tornar sem efeito as nomeações, se caso sejam publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na última terça-feira (27) Marfisa assinou um ofício solicitando a exoneração do diretor presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), Andeson Gomes do Nascimento.

Não satisfeita, Galvão decidiu ir além e assinou nesta quarta-feira (28) o decreto de exoneração do chefe da Casa Civil, Valtinho José. O motivo da decisão foi o fato de Valtinho não exonerar o presidente da FGB, Anderson Nascimento.

Em conversa com o ContilNet, o diretor de comunicação da prefeitura, Ailton Oliveira, revelou que o prefeito Tião Bocalom deverá tornar sem efeito os atos de sua vice, logo que retornar à capital acreana.

Bocalom está cumprindo agenda em Brasília e Porto Alegre. Na tarde da terça-feira (27), esteve na sede da vice-presidência da república, onde foi recebido pelo Chefe da Assessoria Parlamentar da vice-presidência, Gustavo Guimarães, onde apresentou os projetos que a prefeitura de Rio Branco tem em alguns ministérios, como o da construção de quatro creches e apresentando o projeto 1001 Dignidades.

Já na quarta-feira (28), o líder do executivo municipal esteve em Porto Alegre visitando o departamento de água e esgoto e conversando sobre drenagem de águas pluviais. Ele também se reuniu com o prefeito da cidade, Sebastião Melo.