Bomba de gás lacrimogêneo causa pânico em bairro de Rio Branco

Na tarde de quinta-feira (23), moradores do entorno do 4º Bis, em Rio Branco, Acre, foram surpreendidos por uma bomba de gás lacrimogêneo que foi solta na região. A ação causou uma situação incomoda a população, que relatou sentir uma sensação horrível, principalmente os moradores e as pessoas que passavam pelas ruas Quintino Bocaiúva e Dom Bosco.

O 4º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), na capital, informou que realizava a finalização de um curso de instrução para cabos militares, onde era usado gás, que acabou não tendo o controle desejado. Os militares informaram que o gás não era letal e que estava sendo usado para fins de treino da academia.

Moradores da região e pessoas que transitavam pelo local disseram ainda que o odor chegava a arder os olhos, boca e nariz. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) foi chamada para atender a ocorrência na região, mas ao chegar, o gás já tinha se dissipado.

Com informações do G1 Acre