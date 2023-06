Carro em alta velocidade capota após colidir com outro na estrada Dias Martins

Dois veículos se envolveram em um grave acidente na noite desta sábado (10) na estrada Dias Martins, em rio Branco (AC). O acidente resultou em perda total de um dos veículos envolvidos. De acordo com informações coletadas no local, o incidente teve uma sequência de eventos.

Primeiramente, ocorreu uma colisão entre um Chevrolet Cobalt e um veículo não identificado, que se evadiu do local. Posteriormente, o Toyota Corolla, trafegando em alta velocidade, colidiu com o Chevrolet Cobalt que estava parado na via aguardando a perícia.

O impacto da colisão fez com que o carro capotasse na via e acabasse atingindo a cerca de uma residência próxima. O acidente causou danos significativos a ambos os veículos envolvidos, resultando na perda total de um deles.

Após o ocorrido, informações indicam que o condutor do veículo Toyota Corolla fugiu do local utilizando um mototáxi. Enquanto isso, os passageiros envolvidos no acidente aguardaram atendimento no local. As autoridades competentes foram acionadas e estiveram presentes para realizar as devidas investigações sobre o acidente.

A polícia trabalha para identificar o condutor do Toyota Corolla, responsável por fugir da cena do acidente. Além disso, também estão buscando informações sobre o veículo não identificado que se envolveu na primeira colisão.