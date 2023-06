Cineasta com projeto no Acre diz que “é melhor uma Marina tolhida, do que nenhuma”

Conhecido pelo filme Cidade de Deus, o cineasta Fernando Meirelles, em entrevista ao Valor Econômico, do grupo Globo, deu declarações sobre a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a acreana Marina Silva. O cineasta é ambientalista e já conviveu com Marina durante duas campanhas, nos anos de 2010 e 2014.

Meirelles, ganhador de prêmios internacionais, que costuma aparecer ao lado de celebridades, tem aparecido cada vez mais na companhia de árvores, principalmente em suas fazendas no interior de São Paulo e Minas Gerais, onde tem investido em plantio de mogno africano, coco, limão, macadâmia, baru e oito tipos de madeira nativa.

Em entrevista, o cineasta se mostrou pessimista ao comentar fatos recentes do cenário ambiental no Brasil e no mundo, além de falar sobre Marina Silva, com quem conviveu durante a campanha para Presidência da República. “Espero que ela consiga engolir os sapos plantados pelo Centrão. É melhor uma Marina tolhida, do que nenhuma Marina”, disse.

“Convivi com a Marina em suas campanhas de 2010, 2014 e menos em 2018, ela sempre me impressionou pela sua irritante coerência. A Marina não abre mão de seus princípios, perde a cabeça mas não perde o juízo, como disse quando pediu demissão da primeira vez que foi ministra”, finalizou.

Meirelles tem um projeto de restauração e conservação de 150 mil hectares de floresta no Acre, chamado Samaúma.