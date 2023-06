Com escolha da realeza, Prefeitura de Rio Branco divulga calendário junino

Com a chegada do mês de junho, instituições, empresas, órgãos públicos e privados começam a divulgar o calendário das festas juninas e arraiais. A Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), preparada para viver a tradição deste mês, preparou um calendário que envolve escolha da realeza e apresentação de quadrilhas.

Confira abaixo os destaques do calendário junino:

Arraial da CL na Roça: Uma festa para toda a família, com apoio da Prefeitura de Rio Branco!

Entre os dias 10 de junho e 30 de julho, a Comunidade São Paulo Apóstolo, localizada no Bairro Boa União, será palco do animado Arraial da CL na Roça, com o apoio da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Este evento tradicional promete trazer muita diversão e entretenimento para os moradores da região e visitantes. O ponto alto da festa será a apresentação da Quadrilha Junina – C.L na Roça, que promete encantar a todos com suas coreografias impecáveis e figurinos coloridos. Não perca essa oportunidade de mergulhar na atmosfera caipira e vivenciar momentos inesquecíveis em um ambiente acolhedor e familiar. Anote na agenda e participe!

Data: 10 de junho e 30 de julho

Local: Rua 26 de Setembro – Comunidade São Paulo Apóstolo – Bairro Boa União

15º Circuito Junino de Rio Branco: Uma celebração cultural imperdível promovida pela Prefeitura de Rio Branco!

Prepare-se para quatro dias de muita animação e tradição no 15º Circuito Junino de Rio Branco, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, que acontecerá na Casa da Cultura, também conhecida como Quadrilhódromo. Entre os dias 15 e 18 de junho, os amantes da cultura junina poderão desfrutar de diversas atrações, como apresentações de quadrilhas, escolha das realezas e desfile das campeãs.

Confira o cronograma completo do evento:

15/06 – Escolha das realezas + banda

Neste dia, o público poderá prestigiar a escolha das realezas do Circuito Junino de Rio Branco, que irão representar toda a tradição e encanto da festa. Além disso, uma banda animará a noite com muita música típica e dançante.

16/06 – 04 quadrilhas + banda

Na segunda noite do circuito, quatro quadrilhas juninas se apresentarão, trazendo coreografias elaboradas e envolventes. Não perca a oportunidade de prestigiar esses grupos que se dedicaram intensamente para encantar o público com suas performances. A banda continuará animando a festa com seu repertório junino.

17/06 – 04 quadrilhas + banda

A terceira noite promete ainda mais emoção e talento, com a apresentação de mais quatro quadrilhas juninas. Prepare-se para se encantar com as cores, os passos sincronizados e toda a energia que esses grupos trarão ao Quadrilhodromo. A banda seguirá animando a festa com seu ritmo contagiante.

18/06 – Desfile das campeãs + 1 banda

O último dia do 15º Circuito Junino de Rio Branco será marcado pelo desfile das campeãs, reunindo as quadrilhas que se destacaram durante a programação. Será uma oportunidade única para admirar a dedicação e o talento desses grupos. A festa também contará com a animação de uma banda que promete agitar o público.

Além das apresentações de quadrilhas, o evento oferecerá uma ampla gama de atividades, como comidas típicas, pescarias, bingos, brinquedos infláveis e estacionamento gratuito. Tudo isso para garantir a diversão de todas as idades!

Horário de início: 18h30

Horário de término: 00h