Com pouco mais de 22% de cobertura, Acre prorroga vacinação contra a gripe

Com apenas 22,19% de cobertura vacinal entre o público-alvo, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que vai prorrogar até 31 de agosto a campanha de imunização contra a gripe.

A previsão de término da campanha era na última quarta-feira (31). Conforme o Porgrama Nacional de Imunização do Acre (PNI), foram aplicadas 78.348 doses e a estimativa era de vacinar 317.294 pessoas.

Campanha Nacional

A campanha contra a influenza começou no estado acreano no dia 10 de abril disponibilizando a imunização apenas para o grupo prioritário.

No último sábado (27) também aconteceu um mutirão de vacinação que incluía a aplicação de doses do imunizante contra influenza.

Ainda segundo o PNI do Acre, o estado tem 60 mil doses da vacina no estoque, além das doses armazenadas nos estoques dos município. A vacina está disponível para toda a população com mais de seis meses de idade, de forma gratuita, nas unidades de saúde do estado.