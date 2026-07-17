A ocorrência teve início após um passageiro acionar indevidamente o botão de emergência

Passageiros relataram, nesta quinta-feira (16), que um dos trens da Linha 10-Turquesa da CPTM circulou com uma das portas abertas na quarta-feira (15) entre as estações São Caetano e Prefeito Saladino, após um passageiro acionar indevidamente o botão de emergência.

Segundo o relato feito por um passageiro à página São Paulo Sobre Trilhos, a ocorrência teve início após um passageiro acionar indevidamente o botão de emergência na Estação São Caetano, estação em que as portas são abertas dos dois lados, sem que o alerta de porta aberta fosse enviado à cabine do maquinista.

Assim, o trem seguiu até a Estação Prefeito Saladino, onde a ocorrência foi identificada e o maquinista realizou o fechamento mecânico da porta.

A CPTM informou à CNN Brasil que analisa as imagens das câmeras para identificar o responsável e que vai registrar um Boletim de Ocorrência. Além disso, também ressaltou que foi instaurada uma apuração técnica pela Comissão Interna para identificar eventuais falhas humanas ou no trem, independentemente de a ocorrência ter sido provocada por interferência externa.

*Sob supervisão de Thomaz Coelho

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anaclaracampos.

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