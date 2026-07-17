Acre fará 1.559 consultas e entregará até 1.091 óculos a alunos

Alunos receberão consultas e óculos/Foto: Reprodução

O governo do Acre firmou uma parceria para realizar 1.559 consultas oftalmológicas e entregar até 1.091 óculos de grau a estudantes de escolas públicas. O termo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (16).

A iniciativa será executada pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento da Amazônia (Ieda), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). As atividades deverão seguir as metas e as condições estabelecidas no plano de trabalho.

O projeto terá vigência de 12 meses, entre 3 de julho de 2026 e 6 de julho de 2027. O termo também permite a prorrogação, desde que haja justificativa e formalização entre as partes.

Embora informe a quantidade de consultas e óculos, o documento não esclarece quais municípios serão contemplados, como os estudantes serão selecionados nem quando os atendimentos começarão.

Também não consta, no extrato publicado, o valor destinado à execução do projeto. Informações sobre o cronograma e os locais de atendimento deverão ser divulgadas posteriormente pela Sesacre.