Criminosos passam atirando, e adolescente é baleado no pescoço em Rio Branco

Um adolescente de 16 anos foi ferido com um tiro, no início da manhã desta sexta-feira (2), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por dois criminosos armados que estavam em uma motocicleta e que dispararam várias vezes contra a vítima.

O rapaz foi alvejado com um tiro no pescoço e, para não morrer, conseguiu correr para dentro da própria casa e pediu ajuda aos seus familiares. Após a ação, os bandidos fugiram em alta velocidade na moto.

Familiares da vítima acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas como o caso era mais grave, os familiares preferiram levar por meios próprios até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Devido a gravidade das lesões no pescoço ocasionados pelo tiro, o rapaz foi transferido por uma unidade de suporte avançado do Samu até ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características dos bandidos e em seguida fez patrulhamento na região busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), que são investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), não foram acionados até a publicação desta matéria.