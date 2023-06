Criminosos vestidos de palhaço invadem hospital e trocam tiros com seguranças

Por volta das 19h40m desta terça-feira (06), criminosos invadiram o Hospital Geral de Feijó, no Acre, vestidos com trajes de palhaços, em busca de tomar as armas dos seguranças do local.

No entanto, os criminosos foram impedidos de lograr êxito em razão da ação rápida dos seguranças que trocaram tiros com eles, fazendo com que recuassem. Segundo informações, um dos criminosos foi alvejado. Eram três homens e uma mulher na ação.

Tiros foram disparados no local/Foto: CedidaSegundo informações preliminares, os criminosos teriam chegado ao hospital em um uber. Eram três homens que usavam máscaras de palhaços, o que deixou as pessoas em estado de choque. Em aúdios que circulam em grupos de WhatsApp, profissionais de saúde relatam os momentos de tensão.

Hospital de Feijó/Foto: Reprodução

“Gente, teve tiroteio, eu me tranquei na cozinha com o pessoal. Era um monte de gente vestido de palhaço, armado e com faca”, disse uma pessoa em um áudio enviado em grupos de WhatsApp. “Trouxe minha mãe pra tomar uma medicação. Estávamos na recepção, eu saí com ela e ficou uma turma esperando atendimento. Entraram quatro encapuzados com arma na mão. O segurança viu e “abriu fogo”. Eles saíram correndo. Não teve ninguém ferido, mas muitos tiros foram disparados”, comentou outra.

De acordo com o delegado, Railson Oliveira, 25 agentes de segurança entre policia civil, militar e força nacional estão nas ruas em busca de identificar os criminosos. “A gente tá trabalhando para localizar os criminosos para trazer segurança a cidade”, afirmou.