Ela não vem! Assessoria informa que Marina não participará de agenda no Acre

Cogitada como possibilidade, a vinda da ministra do meio ambiente, Marina Silva, a Rio Branco para participar da plenária participativa do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do governo federal, foi descartada. A informação é da assessoria da comissão organizadora do evento que acontece no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), na manhã deste sábado (03).

Confirmadas, até o momento, as presenças dos ministros Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Era prevista, inicialmente, a participação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que cancelou a vinda após testar positivo para Covid-19.

A retomada da participação social nas decisões sobre como o governo deve aplicar os recursos públicos é a marca do PPA Participativo, programa lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Todos os estados brasileiros estão realizando as plenárias do PPA Participativo, com o objetivo de reunir propostas de entidades civis, movimentos sociais, populares e sindicais para orientar os investimentos federais de 2024 a 2027.

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento orçamentário do Governo Federal que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto, para debate e votação.