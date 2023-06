Em meio a boatos sobre separação, Meghan Markle vai sozinha a baladas em Hollywood, diz site

Meghan Markle estaria aproveitando uma série de festas em Los Angeles – sem a companhia do príncipe Harry.

O relato foi feito pela jornalista inglesa Petronella Wyatt, colunista dos veículos Telegraph, Spectator e Daily Mail, além de comentarista do programa de televisão britânico ‘Good Morning Britain’. “Amigos meus que moram perto de Harry e Meghan estão sempre encontrando Meghan em festas hoje em dia. Estranhamente, ela tende a deixar Harry em casa”, escreveu Wyatt no Twitter, conforme reportou o site New York Post nesta quinta-feira (1º).



A jornalista britânica, que é uma famosa crítica da duquesa de Sussex, acrescentou em outro post: “A Megs tornou-se amiga de alguém de uma família americana muito famosa, cuja riqueza supera a dos Windsor”. Ela não elaborou mais sobre essa informação, no entanto.

O comediante americano Tim Dillon também comentou ao The Sun que tanto Meghan quanto Harry “só querem sair com celebridades”. “Eu estava em uma festa conversando com alguém sobre essas pessoas num dia desses e [vi que essa insistência] é constante com eles”, ele afirmou. “Ela [Meghan] estava mandando uma mensagem para a pessoa com quem eu estava lá na festa. O ponto é que simplesmente não dá para parar esses dois.”

O rumor sobre as festas de que Meghan participa vem em meio aos boatos da imprensa internacional de que ela e Harry e estariam enfrentando uma crise no relacionamento. Há menos de duas semanas, por exemplo, o tabloide The Sun noticiou que o filho caçula do rei Charles III com a princesa Diana (1961-1997) teria um espaço próprio “em uma importante rede de hotéis” em Montecito, na Califórnia, onde ele e a duquesa de Sussex moram numa mansão de £ 12 milhões (R$ 74,6 milhões). A ideia do príncipe seria usar o quarto como um “refúgio” da esposa.

Além disso, Harry seria membro do exclusivo San Vicente Bungalows, um clube privado de Los Angeles. Ele também usaria o espaço para se afastar de Meghan de vez em quando. Um representante do casal negou esses boatos, por enquanto.

Em meio a esses rumores de crise conjugal – que, por enquanto, não passam de relatos de fontes anônimas –, Harry e Meghan teriam decidido parar de se expor na mídia de agora em diante. O movimento vem após a polêmica entrevista do casal com Oprah Winfrey em 2021, a série documental ‘Harry & Meghan’ e o livro de memórias do príncipe, ‘O Que Sobra’.

“Esse período de suas vidas acabou – já que não há mais nada a dizer’, disse uma fonte ao The Sun.

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle estão casados desde maio de 2018. Desde 2020, eles moram na Califórnia com seus dois filhos: Archie, de quatro anos, e Lilibet Diana, de um.