Enem 2023: inscrições podem ser feitas até as 23h59 desta 6ª feira

O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados em 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no em 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.