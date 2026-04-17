Acre prevê entregar mais de 1,7 mil títulos de imóveis

O Governo do Acre anunciou a previsão de entrega de mais de 1,7 mil títulos definitivos de imóveis como parte das ações de regularização fundiária no estado. A iniciativa busca garantir segurança jurídica às famílias, além de fortalecer o acesso a políticas públicas e incentivar o desenvolvimento econômico local.

De acordo com publicação no Diário Oficial do Acrel desta sexta-feira (17), a meta é emitir 1.724 títulos urbanos, contemplando moradores de diferentes municípios. Além disso, estão previstas 236 regularizações em áreas rurais, especialmente em comunidades do interior e polos agroflorestais.

A ação é coordenada pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), por meio do programa Minha Terra de Papel Passado, que tem como objetivo legalizar propriedades e assegurar o direito de posse aos ocupantes.

Além da titulação, o programa prevê a realização de cadastramentos e audiências públicas em municípios como Rio Branco, Acrelândia e Porto Acre. Essas etapas são fundamentais para organizar as informações sobre os imóveis e garantir que o processo ocorra de forma transparente.

A regularização fundiária é considerada uma medida estratégica para o desenvolvimento urbano e rural. Ao obter o título definitivo, o morador passa a ter segurança jurídica sobre o imóvel, o que reduz conflitos e amplia a estabilidade das famílias.

Outro benefício importante é o acesso a crédito. Com a propriedade regularizada, os moradores podem buscar financiamento em instituições financeiras, o que possibilita investimentos em melhorias habitacionais ou atividades produtivas.

No meio rural, a medida também fortalece a agricultura familiar. A legalização das terras permite que produtores tenham acesso a programas governamentais, linhas de crédito e assistência técnica, contribuindo para o aumento da produção e geração de renda.

Além disso, o programa inclui a regularização de imóveis destinados a instituições religiosas, por meio da iniciativa Igreja Legal. A previsão é entregar cerca de 40 títulos para essas entidades, que desempenham papel social relevante nas comunidades.

Outro ponto relevante é que a regularização contribui para o planejamento urbano. Com a formalização dos imóveis, o poder público passa a ter dados mais precisos sobre ocupação territorial, o que facilita a implementação de políticas públicas e investimentos em infraestrutura.

A medida também impacta diretamente na arrecadação municipal, já que imóveis regularizados passam a integrar oficialmente o cadastro urbano, possibilitando a cobrança de tributos como o IPTU.

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Além disso, a titulação reduz a insegurança vivida por famílias que ocupam áreas sem documentação legal. Em muitos casos, essas pessoas enfrentam dificuldades para comprovar residência ou acessar serviços básicos.

A expectativa é que a entrega dos títulos ocorra de forma gradual, conforme o andamento dos processos de regularização. O acompanhamento das etapas será realizado pelos órgãos responsáveis, garantindo que os critérios legais sejam cumpridos.

Com a iniciativa, o Governo do Acre reforça a política de regularização fundiária como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento, promovendo cidadania e ampliando o acesso a direitos básicos para a população.