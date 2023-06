Especial Arctic Monkeys acontece nesta sexta em Rio Branco; veja detalhes

A banda acreana Zoo Humanos se prepara para mais um especial da banda britânica Arctic Monkeys, liderado por Alex Turner. Nesta sexta-feira (2), a banda realiza mais um show no Studio Beer, em Rio Branco. O grupo decidiu repetir a dose porque muitos acreanos curtem o som da banda. Em 2022, cerca de 200 pessoas estiveram presentes no Studio Beer para curtir o especial.

Arctic Monkeys emplacou sucessos como “I Wanna Be Yours”, “Do I Wanna Know?”, “R U Mine?” e “Arabella” e a banca acreana Zoo Humanos deve incluir essas e outras faixas no set list do especial.

“Você aí que mora em Rio Branco, não conseguiu viajar pro RJ ou SP pra ver os caras? Pagar 800 conto no ingresso?

Pague 20 conto e vem curtir suas músicas favoritas no especial mais esperado do ano”, disse o grupo em uma publicação no Instagram, que anuncia o especial.

Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente pelo valor de R$20,00 através dos telefones (68) 99948-8817 ou (68) 99954-2553.