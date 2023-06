Galvez goleia Atlético e segue firme em busca do bicampeonato

O Galvez fez valer a maior organização (fora do campo) e a qualidade técnica (dentro do gramado) para golear o Atlético por 4 a 0 na tarde desta sexta, 2, no Florestão, em um duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. Gabriel Cotta (2), Thales e Joãozinho anotaram os gols do Imperador.

Ryan e Gabriel Cotta

O meia Ryan e o atacante Gabriel Cotta fizeram as estreias pelo Galvez e irão lutar por vagas entre os titulares para a sequência da competição.

Fala, Kinho!

“Vencemos, mas ainda estamos muito abaixo. Precisamos melhorar coletivamente para podermos lutar pelo bicampeonato”, afirmou o técnico do Galvez, Kinho Brito.

Atlético com 14

A desorganização é a palavra para definir o Atlético na disputa do Campeonato Estadual Sub-20. O Galo foi para o confronto contra o Galvez somente com 14 jogadores.

Classificação

1º Andirá/Santa Cruz 9 Pts

2º Rio Branco 7 Pts

3º Galvez 7 Pts

4º Vasco 6 Pts

5º Sena Madureira 3 Pts

6º Atlético 1 Pt

7º Plácido de Castro 1 Pt

8º Independência 0 Pt

9º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

Vasco x Sena Madureira

Andirá/Santa Cruz x Rio Branco

Na terça, 6, a partir das 14h45, no Florestão.