Gladson afirma que ainda não conversou com Petecão sobre Marfisa no Governo

O governador Gladson Cameli (PP) afirmou em uma entrevista ao colunista do ContilNet, Douglas Richer, na noite desta sexta-feira (02), que a entrada da vice-prefeita Marfisa Galvão no Governo ainda depende de uma conversa com o senador Sérgio Petecão.

A entrevista aconteceu durante o I Encontro Beneficente de Mulheres, organizado pelo grupo Elas Somos Nós no salão de eventos da Maison Borges, em Rio Branco (AC).

Gladson afirmou que nunca conversou oficialmente com o senador Petecão sobre a participação do PSD em cargos no governo e a possibilidade de Marfisa assumir a Secretaria de Ação Social. No entanto, ele disse que “as portas estão abertas” para o diálogo.

“Eu ainda não conversei com o senador Petecão sobre isso, mas estou de portas abertas. Sei da competência da Marfisa, mas só está faltando essa conversa política”, afirmou.

Veja a entrevista abaixo