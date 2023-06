Horóscopo deste sábado (10): veja a previsão do seu signo

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 10 de junho (10/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro da Lua Minguante com Saturno e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A introspecção tende a ser aliada ao amadurecimento, mas busque evitar remoer decepções e se isolar de seu par. A Lua Minguante na área de crise se encontra com Saturno e Netuno, podendo lhe conectar aos aspectos espirituais da vida e lhe levar a aprender com os desafios.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Afloram a capacidade de se colocar no lugar dos outros e a empatia. Contudo, é importante não descuidar de suas próprias necessidades. Empatia e comprometimento tendem a lhe fazer buscar uma conexão profunda com seu círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A empatia tende a ganhar ênfase, mas é preciso evitar se sacrificar ao dar atenção a quem precisa. O comprometimento pode se elevar frente ao encontro da Lua Minguante com Saturno e Netuno na casa do trabalho, o que favorece uma atuação profissional introspectiva.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Convém encarar as decepções como aprendizados. A Lua Minguante passando pela casa espiritual encontra Saturno e Netuno, podendo favorecer o aprofundamento de questões importantes para a sua existência, enquanto lhe ajuda a distinguir ideais de ilusões.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É preciso dar valor à sua privacidade e buscar se manter discreta. O encontro da Lua Minguante com Saturno e Netuno no setor íntimo tende a promover profundas reflexões sobre seus objetivos e inseguranças, o que gera um processo de transformação interior que lhe ajuda a superar suas limitações.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Libertar-se de parcerias que não funcionam mais é importante neste momento. Os relacionamentos tendem a passar por um processo de revisão que ajuda a aprofundar vínculos que partilhem ideais elevados do ponto de vista existencial e vocacional.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente se livrar de ilusões. A Lua Minguante no setor do cotidiano tende a destacar a importância de rever aspectos do seu dia a dia que possam ser aperfeiçoados e se libertar de padrões negativos para seu bem-estar físico e emocional.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure ser cautelosa na escolha das companhias e nos gastos financeiros, especialmente nos programas de lazer. É fundamental estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos com a Lua Minguante na casa social.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque conciliar os interesses com os do entorno. A passagem da Lua Minguante pela área familiar tende a favorecer reflexões sobre sua conexão emotiva com o lar e dos objetivos que você almeja na vida privada, o que ajuda a encontrar um equilíbrio entre o que deseja e o que é possível.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso não descuidar dos aspectos práticos do dia a dia. Os processos de revisão tendem a ser favorecidos pela Lua Minguante no setor das ideias. Isso contribui para confrontar os objetivos almejados com as dificuldades e oportunidades.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Devido à tensão com o Sol, procure ter disciplina nos gastos com o lazer. As finanças tendem a pedir revisão e recursos aplicados ao dia a dia, buscando elevar a eficácia dos processos de gestão e conciliar meios tradicionais e alternativos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Sua postura tende a ser marcada por intuição, empatia e senso crítico apurado, o que contribui com ações eficientes na gestão doméstica e profissional. Procure não permitir que o foco nas responsabilidades deixe o descanso e o lazer de lado, conforme alerta a tensão com o Sol.