Os números foram anunciados às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Confira os resultados:

+ Milionária

46-28-14-01-27-44

Trevos sorteados: 3 e 4

Dupla-Sena

04-44-01-49-18-43

37-01-44-16-27-41

Mega-Sena

32-30-46-11-16-14

Timemania

80-43-58-15-37-31-25

Time do coração: 24 – Ceará/CE

Lotofácil

05-11-20-10-22-24-01-07-13-25-06-16-14-02-04

Dia de Sorte

27-07-10-26-17-02-09

Mês da sorte: 06- junho