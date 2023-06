Maria Lina Deggan troca beijos com novo namorado em São Paulo

Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes, foi fotografada nesta sexta-feira (2), almoçando com o novo namorado em um restaurante dos Jardins, em São Paulo. O casal trocou carinhos durante a refeição e beijos ao deixar o local.

A influencer usa um look com blusa marrom e saia bege, com bolsa da grife Prada de cerca de 13 mil reais, enquanto o amado optou por conjunto de moletom branco e boné.

Procurada pela Quem, a assessoria de Maria disse que ela ainda não vai revelar a identidade do novo namorado.

Maria Lina, de 24 anos, mantém uma boa relação com Whindersson – eles chegaram a viajar juntos depois do término -, com quem teve um filho, João Miguel, em maio de 2021. O menino nasceu prematuro de 22 semanas e viveu apenas dois dias.