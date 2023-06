Mega-Sena acumulada sorteia R$ 51 milhões neste sábado; saiba como jogar

A Mega-Sena pode pagar R$ 51 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.602, que será realizado neste sábado, 17. No último sorteio, realizado na quarta-feira, 14, ninguém acertou os números e o prêmio acumulou mais uma vez.

O sorteio acontece às 20h com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa, e as apostas devem ser feitas até 19h.

Valor e como apostar

Desde o fim de abril, os preços das apostas da Mega-Sena foram elevados em R$ 0,50, como parte de uma revisão de valores anunciada pela Caixa Econômica Federal em 10 de abril.

O valor da aposta simples da Mega-Sena foi alterado para R$ 5.

Portanto, uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.