Mulher afirma ter engravidado de Neymar e diz o que ele fez na hora H

Uma mulher afirmou que está grávida de Neymar Jr. e deu detalhes de como foi a relação sexual com o jogador. A revelação foi feita durante uma entrada ao vivo no Fofocalizando, programa do SBT, desta quarta-feira (27/6).

Flor foi às ruas para entrevistar populares sobre a suposta rivalidade entre Bruna Biancardi e a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves. Em um dos momentos, ela pediu a opinião de uma mulher e foi surpreendida pela história.