Mani Rego expõe a verdade sobre relação com pai de Davi; vídeo

Mani Rego abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e esclareceu a verdade sobre a sua relação com Demerval de Brito, pai do ex-BBB Davi Brito. Ao ser questionada se ainda morava com o pastor, ela expôs que nunca dividiu casa com o ex-sogro.

“De todos os absurdos que falaram sobre mim na internet, eu não acredito que teve gente que acreditou nisso. Ele nunca morou comigo, ele é casado”, disparou.

No entanto, Mani fez questão de deixar claro seu carinho pelo ex-sogro. “A gente sempre teve uma relação boa, ele ora muito por mim e eu por ele. Nos falamos frequentemente, tanto com ele quanto a esposa dele, ele sempre manda oração, é uma pessoa querida, tenho ele como pai. Então, ele nunca morou comigo”, completou ela.

Os rumores sobre os dois morarem juntos começaram logo após o fim da relação de Mani Rego e Davi. O casal terminou assim que o ex-motorista de aplicativo deixou o BBB 24 e deu uma declaração polêmica a respeito do namoro durante o programa de Ana Maria Braga. Na ocasião, o campeão do reality afirmou que os dois estavam se conhecendo, quando na verdade já tinha mais de um ano juntos.

A boa relação entre Mani e Demerval, no entanto, não é novidade. Em abril, esta coluna contou, com exclusividade, que a empresária tomou uma atitude depois que Davi foi para o reality show da TV Globo e e alugou uma nova casa para ele morar em Cajazeiras.

A ajuda veio depois que o pai de Davi, que trabalhava no mercado Atacadão, em Cajazeiras, acabou pedindo demissão. Com medo de que o filho fosse o ganhador do BBB 24 e que alguém quisesse cobrar algo dele, ele preferiu deixar o emprego e a casa onde morava, que tinha um forte tráfico próximo.

O pastor Dermeval de Brito ainda tentou negociar que ele fosse incluído na lista de cortes da empresa, mas não foi atendido. Por isso, se demitiu.