Polícia apreende mais três envolvidos em ataque a hospital no interior do Acre

A polícia prendeu mais três envolvidos no ataque ao Hospital de Feijó. Com mais essa ação, agora sobe para cinco o número de pessoas envolvidas. O crime aconteceu na última terça-feira (6), quando o grupo criminoso invadiu o local em busca de tomar as armas dos seguranças.

O delegado de Polícia Civil, Railson Ferreira, ao ContilNet, disse que um dos envolvidos é Antônio Wenderson da Costa Braga, de 18 anos. Ele confessou o crime e disse que estava em posse de uma pistola no momento da ação e que o objetivo era roubar as armas dos seguranças. O jovem contou que em seguida, o grupo faria um arrastão no hospital. Antônio será encaminhado para o presídio do município.

Foram apreendidos, ainda, dois adolescentes, identificados como M.S.M, do sexo feminino, de 16 anos, e K.S.P, do sexo masculino, de 17 anos. Os dois serão encaminhados para a unidade do Instituto Socioeducativo (ISE).

Na madrugada da quarta-feira (7) a polícia já havia prendido outros dois adolescentes envolvidos no caso, J.C.C.L, de 17 anos e o adolescente J.G.S, de 16 anos. Durante a tentativa de roubo, J.G.S foi alvejado com um tiro.

Por volta das 19h40, um grupo de criminosos adentrou o Hospital Geral de Feijó, interior do Acre, anunciando um assalto. O momento foi de tensão para os presentes, pois houve disparo de arma de fogo por parte de dois vigilantes do hospital. Os bandidos, por sua vez, saíram rapidamente do local e retornaram ao carro, tomando rumo desconhecido.

O grupo foi impedido de lograr êxito em razão da ação rápida dos seguranças que trocaram tiros com eles, fazendo com que recuassem.