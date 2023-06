Polícia apreende segundo adolescente envolvido em tiroteio dentro de hospital

O adolescente J.G.S, de 16 anos, foi apreendido na tarde desta quarta-feira (7), acusado de participar do tiroteio no Hospital de Feijó na noite da última terça-feira (6).

No início desta terça, a polícia apreendeu o adolescente J.C.C.L. de 17 anos, por envolvimento no crime.

VEJA MAIS: Polícia captura adolescente envolvido em ataque a hospital; ele atuou a mando de facção

De acordo com o delegado de Polícia Civil, do município de Feijó, Railson Ferreira, o segundo adolescente foi apreendido na casa da namorada, no bairro Conquista no município. J.G.S. foi o único alvejado durante a situação. Segundo informações, eram três homens e uma mulher na ação.

SAIBA MAIS: Criminosos vestidos de palhaço invadem hospital e trocam tiros com seguranças

O crime

Por volta das 19h40, um grupo de criminosos adentrou o Hospital Geral de Feijó, interior do Acre, anunciando um assalto. O momento foi de tensão para os presentes, pois houve disparo de arma de fogo por parte de dois vigilantes do hospital. Os bandidos, por sua vez, saíram rapidamente do local e retornaram ao carro, tomando rumo desconhecido.

Segundo informações preliminares, um dos criminosos foi alvejado no incidente. De acordo com a investigação policial, o intuito dos bandidos era tomar as armas dos vigilantes, para aumentar o poderia de armas em posse do grupo.

Diante da situação, as forças de seguranças compostas por agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e a Força Nacional mobilizaram quatro equipes na região, totalizando cerca de 25 policiais envolvidos nas buscas pelos criminosos. A segurança pública também se comprometeu a disponibilizar policiais para guarnecer o local e trazer mais proteção aos funcionários e pacientes do hospital.