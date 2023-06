Prefeitura afirma que fechou Bar LGBTQIAP+ para evitar tragédia similar à boate Kiss

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semeia), afirmou em nota neste domingo (04) que o fechamento do bar e restaurante Recanto na noite deste sábado (03) ocorreu devido a diversas irregularidades cometidas pelo estabelecimento, além de ter sido denunciado por poluição sonora nos últimos seis meses.

Segundo a pasta, o empreendimento desrespeitava a legislação e vinha recebendo notificações durante os últimos seis meses, resultando na noite deste sábado (03) no auto de infração e dois termos de advertência N. 3215/3216.

“TODAS as peças descritas foram recebidas pelos representantes do empreendimento, não podendo alegar desconhecimento, perseguição, preconceito… do dia da denúncia até a data de hoje passaram aproximadamente 6 meses. AQUI EM RBR … ESTAMOS TRABALHANDO PARA NÃO OCORRER OUTRA TRAGÉDIA “KISS””, afirmou a pasta.

Na publicação, a pasta encerra afirmando que o trabalho desempenhado pelos servidores busca evitar uma tragédia como a da boate Kiss, que em 2013 resultou em um dos maiores incêndios da história do Brasil e vitimou 242 pessoas.