Preso confessa ter estuprado irmã de 13 anos em ‘saidinha’ da cadeia

Um presidiário de 26 anos confessou ter estuprado a própria irmã, de 13 anos, quando estava fora da cadeia, em uma saída temporária, em março deste ano. Adriano da Silva Neves cumpre pena por roubo na Penitenciária de Registro, a 188 km da capital paulista.

Ele confessou à Polícia Civil, na terça-feira (13/6), ter abusado sexualmente da irmã. O depoimento foi colhido após a adolescente denunciar à mãe a violência sofrida.

Investigações da Polícia Civil mostram que a jovem foi internada no Hospital Municipal da Cajati, interior paulista, no dia 1º. Ela havia tomado uma cartela de antidepressivos.

Enquanto era levada ao hospital, ela afirmou para a mãe que o motivo para a tentativa de suicídio foi o fato de ter sido abusada sexualmente por Adriano.

De acordo com o relato da vítima, em meados de março, quando Adriano havia sido beneficiado com uma saída temporária, por cumprir pena ainda no regime semiaberto, ele teria usado drogas e, depois, a estuprado em uma caixa d’água.