PRF prende mais um acreano foragido na Paraíba; ele é acusado de latrocínio

Durante as diligências da Operação Reforço Festejos, em João Pessoa, na Paraíba, uma acreano de 34 anos, que estava foragido da Justiça do Acre, pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte.

O acreano estava em uma motocicleta e foi abordado para realização de uma inspeção mais detalhada. Foram realizadas consultas ao veículo e seu condutor nos sistemas de segurança, até que foi constatado que o acreano tinha um mandado de prisão a seu desfavor.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária onde ficará à disposição para cumprimento da pena. A PRF não divulgou o nome e nem a foto do acreano.

Acreano líder de facção preso

Esse é mais um caso de acreanos presos no estado nordestino. Há pouco mais de um mês, no dia 31 de março, outro acreano já havia sido preso durante uma ação da Polícia Civil da Paraíba, em conjunto com o Gaeco do Acre. O homem de 29 anos, seria uma espécie de gerente do tráfico de drogas de uma facção criminosa acreana.

RELEMBRE: Acreano que era líder da maior facção do Rio de Janeiro é preso na Paraíba

Com ele, foi apreendido uma grande quantidade de drogas entre maconha, cocaína e crack, uma balança de precisão, além de produtos para o refino e embalagem de entorpecentes.

De acordo com o site ClickPB, da Paraíba, a Polícia Civil do Estado informou que o acreano era o principal suspeito de comandar uma facção criminosa do Rio de Janeiro em território acreano.

Casal acreano preso

A Polícia Militar da Paraíba também localizou e prendeu um casal de acreanos que estavam foragidos da Justiça do Acre, procurados com mandado expedido por roubo, no dia 17 de abril. Segundo informações do portal Paraíba Online, o casal havia alugado uma casa há cerca de dois meses, no bairro de Mangabeira, zona sul da capital João Pessoa.

RELEMBRE: Casal do crime: acreanos foragidos são presos na Paraíba

O homem de 25 anos e a mulher de 23 tiveram mandados expedidos em fevereiro deste ano pela Vara de Delitos de Roubos e Extorsão de Rio Branco.

O casal não teve os nomes revelados e foram encaminhados à Central de Polícia da capital.