Sena Madureira derrota São Francisco e conquista 1ª vitória no estadual

O Sena Madureira derrotou o São Francisco, de virada, por 3 a 1 na tarde desta sexta, 2, no Florestão, e conquistou a primeira vitória do Campeonato Estadual Sub-20. Alifi (2) e Kauã marcaram os gols do Sena enquanto Bruninho anotou para os Católicos.

Qualidade definiu

O São Francisco, que ainda não venceu na competição, abriu o placar. Contudo, a maior qualidade técnica do Sena prevaleceu ainda no primeiro tempo e ocorreu a virada.

Na segunda etapa, o técnico Artur Oliveira começou a poupar alguns atletas do Sena pensando no duelo contra o Vasco na próxima terça,6, contra o Vasco.

Fica em Rio Branco

O elenco do Sena Madureira permanece em Rio Branco até a próxima terça. Artur Oliveira quer comandar um treinamento no domingo, 4, mas ainda não tem um local definido.

Queriam transmissão

Os dirigentes do Sena Madureira tentaram liberar a transmissão do jogo entre o Sena Madureira e o São Francisco via internet. Contudo, quem assinou o documento pelo São Francisco foi o diretor Dário Marçal e a Federação de Futebol exige a assinatura do presidente do clube e por isso não ocorreu a transmissão.