Universitários denunciam empresa por calote de R$ 20 mil em festa de formatura

Formandos do curso de Fonoaudiologia de uma faculdade particular de Rio Branco procuraram o ContilNet para denunciar um suposto calote sofrido pelos estudantes ao contratar a empresa de eventos, Luminus Cerimonal, para realizar a festa de formatura da turma. Eles relatam terem sido lesados em cerca de R$ 20 mil reais. A colação estava prevista para o dia 13 de janeiro de 2024.

De acordo com umas das alunas que contratou os serviços da Luminus, que tem como proprietário Alan Deyvid Oliveira Dantas, o empresário marcou uma reunião com a turma, mas não compareceu, após isso, não teve mais contato com o empresário. A aluna disse que mesmo sem conseguir entrar em contato com Alan, a turma continuou pagando as mensalidades do contrato.

Foi então que entraram em contato com a empresa e uma das funcionárias disse que ele estaria hospitalizado fora do estado, em coma. Ao estranhar a informação, a formanda começou a investigar, então descobriu que Alan estava preso.

CONFIRA AS CONVERSAS COM A EMPRESA:

Ao entrar novamente em contato com a empresa, foram informados que não poderiam ser ajudados, pois o contrato teria sido fechado diretamente com o proprietário. Eles foram orientados a entrar em contato com a advogada da empresa.

O valor final da festa de formatura seria de 34 mil reais. Desse valor, mais da metade já estava pago pela turma. Desde então, os formandos não tiveram mais notícias sobre o valor pago. Os alunos, então, registraram um boletim de ocorrência em nome de Alan Deyvid, denunciando o caso na Polícia Civil.