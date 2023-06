VÍDEO: homem é flagrado roubando mais de R$ 4 mil em roupas na Havan

Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança da loja Havan, em Rio Branco, furtando diversas peças de roupas. O caso aconteceu na última quarta-feira (31).

O prejuízo total do furto foi de R$ 4 mil reais. As câmeras registraram toda a ação do criminoso, que andava tranquilamente pela loja, enquanto colocava as peças dentro de uma mochila. Após a ação, ele saiu da loja com os produtos roubados.

De acordo com funcionários do estabelecimento, o homem já teria cometido outros crimes do tipo na loja. Ele foi identificado por meio do Face Detector, uma tecnologia que é capaz de reconhecer os rostos de suspeitos inseridos no banco de dados da rede. A ferramenta é utilizada em todas as lojas da varejista.

“Graças a essa tecnologia estamos conseguindo fazer a detecção de suspeitos e atos que podem configurar crimes em todas as nossas lojas pelo Brasil. Uma vez que a imagem da pessoa entra para nosso sistema, ela pode ir a qualquer uma das nossas lojas que nossa central de monitoramento será alertada”, disse o dono da Havan, Luciano Hang.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para apurar o crime.

Veja o momento da ação: