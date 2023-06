VÍDEO: Porco-espinho é flagrado passeando pelas ruas de cidade acreana

Moradores de Cruzeiro do Sul registraram imagens de um visitante inusitado pelas ruas da cidade no final da tarde da última sexta-feira (9). Um porco-espinho andava pelas ruas tranquilamente, pessoas que passavam no local ficaram surpresas com o flagra.

Recentemente, uma preguiça e uma jiboia também foram resgatadas em áreas urbanas do município. Casos assim mostram a força da biodiversidade na região. Cada vez mais mostra-se necessário que a sociedade saiba conviver em harmonia com a natureza, uma vez que nosso estado encontra-se em meio à Amazônia.

Pesquisadores dizem que se o desmatamento continuar avançando, a presença de animais silvestres será cada maior no meio nas cidades. Esses registros reforçam a importância da população preservar o meio ambiente e a biodiversidade local.

Se você encontrar um animal silvestre transitando pela cidade, não tente capturá-lo, se afaste. Não tente prendê-lo ou imobilizá-lo sem a segurança necessária. Ligue para o 190 e informe o ocorrido. Caso a situação se desenvolva em um ambiente rural, se afaste e deixe que o bicho volte naturalmente para a natureza.