Abordagem policial em bar de Senador Guiomard gera solidariedade nas redes sociais

Durante a noite deste sábado (1), em Senador Guiomard, uma abordagem de agentes da força pública de segurança do estado do Acre vem gerando debates nas redes sociais, após um vídeo viralizar. As imagens em questão mostram o dono de um bar identificado pelo nome de Sandro sendo preso pelos policiais.

Segundo relatos de testemunhas, o episódio começou quando os agentes chegaram ao estabelecimento com o intuito de avisar que o horário do estabelecimento já estava no fim. Porém, no decorrer da ocorrência um policial passou a proferir as seguintes frases ‘aqui não tem malandro não’ com o proprietário do bar, que ficou calado sem reagir. As imagens mostram o dono do estabelecimento acatando as ordens do policial como encostar para vistoria além de botar as mãos na cabeça. Durante esse momento, a policia encontrou uma arma branca em posse de Sandro, que em seguida, acabou recebendo voz de prisão.

Ao perceber que estava sendo gravado, o policial que deu a voz de prisão, queria apreensão do celular como prova, no entanto, desistiu quando o dono do celular afirmou que apagaria o vídeo.

Em uma publicação no Facebook, vários internautas criticaram a atuação da força do agente de segurança.

“Um servidor público totalmente despreparado, esse tipo de servidor envergonha a sociedade, esse tipo de abordagem não se faz nem com bandidos sandro é um sujeito trabalhador que nasceu e se criou no quinari uma sujeito exemplar e muito triste termos polícias como esse que mancha seus companheiros”, afirma o internauta Romildo Ferreira.