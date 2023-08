Acre é o 5º estado com maior número de mortes de crianças indígenas, diz relatório

O Acre é o quinto estado com maior número de mortes de crianças indígenas entre 0 e 4 anos em 2022. É o que mostra os dados do relatório do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), divulgado no último dia 26. Os estados que registraram o maior número de óbitos de crianças indígenas nessa faixa etária foram Amazonas (233), Mato Grosso (133) e Roraima (128).

No período de 2019 a 2022, os mesmos três estados, na mesma ordem, também foram os com maior número de registros: 1.014, 487 e 607 óbitos, respectivamente. Juntos, os três somam 59,3% do total de mortes registradas nestes quatro anos.

E seguida, aparece Pará, com 269 mortes e o Acre com 235. Em todo o país, foram registrados 3.352 óbitos nessa faixa etária nos últimos quatro anos.

Em 2019, o Acre registrou 76 mortes, em 2020 foram 62, em 2021 foram 46 e em 2022 foram 51. Ao todo, nesse período, o Acre registrou 235 mortes de crianças indígenas entre 0 e 4 anos.