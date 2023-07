Acre já registra mais de 150 mortes por síndromes respiratórias graves em 2023

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) revelam que nos seis primeiros meses de 2023 foram registradas 157 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

De acordo com a assessoria de comunicação da Sesacre, não é possível identificar as causas específicas das mortes, uma vez que no grupo de doenças dentro da SRAG há vários tipos, como Covid-19, gripe, dengue, dentre outros.

Nesta semana, o secretário de saúde, Pedro Pascoal, informou que nos próximos dias o governo irá abrir mais 10 leitos de enfermaria e leitos de suporte respiratório em Brasiléia.

Em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, no dia 29 de junho, o secretário falou sobre o aumento de casos de SRAG em todo o Estado e não descartou o risco de superlotação nos hospitais do estado.

O governo cedeu, ainda, três médicos à prefeitura de Rio Branco, que por sua vez, anunciou que as Unidades de Referência em Atenção Primária (URAP) Barral y Barral, no bairro Tangará, e Cláudia Vitorino, no Taquari, vão passar a atender das 7h às 22h, diariamente, até a redução dos casos de síndromes.

A Sesacre abriu, também, dois leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital da Criança, e avalia a implantação de mais 10 leitos para auxilio às crianças doentes.

O que é a SRAG?

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tem um conjunto de sinais e sintomas. As causas podem variar muito, envolvendo doenças, virus e bactérias. O diagnóstico é baseado nos sintomas do paciente no momento em que ele recebe algum atendimento.

É comum haver um quadro respiratório, geralmente com febre, evoluindo para sinais de desconforto respiratório e diminuição da saturação de oxigênio, com algum grau de comprometimento pulmonar. Frequentemente, é um quadro que implica na necessidade de internação, muitas vezes em UTI, dependendo do grau de comprometimento.

Recentemente, com o aumento de casos de Covid e gripe no Brasil, a doença voltou a preocupar as autoridades de saúde. O Acre está entre os estados que apresentaram tendência no aumento de casos a longo prazo.

Os tipos de vírus e bactérias que levam à SRAG variam de acordo com a época do ano. A maior incidência costuma ser do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que causa bronquiolite. Dentre os principais agentes etiológicos que resultam em SRAG, estão também o SARS-CoV-2 (Covid-19) em adultos e o H1N1 (gripe) em crianças.