Anitta faz tatuagem em local íntimo no namorado, Simone Susinna

Anitta mostrou que, além de cantora, pode seguir profissão como tatuadora. Nesta segunda-feira (31/7), a Poderosa contou aos seguidores que o namorado, Simone Susinna, estava fazendo o primeiro registro em seu corpo. Entretanto, o ator italiano pediu para que a brasileira fizesse a tatuagem.

“Quem pergunta porque que eu estou com ele. É isso, a cabeça igualzinha: do nada uma tatuagem. Do nada ele decidiu fazer uma tatuagem e quer que eu escreva, é eu versão homem”, disse Anitta, que contou que escolheu a tatuagem, mas que foi o italiano que escolheu o local. Confira o vídeo. Pouco depois, Anitta aparece fazendo a tatuagem na parte de cima da coxa de Susinna. Veja aqui.

Mas não foi só Anitta que tatuou o namorado. O ator italiano também aproveitou para deixar um registro no tornozelo da brasileira. Ela escolheu um triângulo simples no tornozelo.

O italiano Simone Susinna e Anitta estão viajando juntos e postaram fotos, em diversas oportunidades, em clima de romance. Apesar do envolvimento, o ator ainda evita rotular a relação.

“Eles estão juntos”, se limitou a dizer a assessoria de imprensa de Susinna, após ser questionada sobre um possível namoro pela Quem. Os dois foram vistos juntos, pela primeira vez, pouco antes da final da Champions League, realizada no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia.