Ao ContilNet, Laéllyo Mesquita fala sobre vinda ao Acre, relacionamento e sua marca; VÍDEO

Considerado ‘o mago’ das T-shirts, o estilista Laéllyo Mesquita lançou sua primeira coleção de roupas, incluindo acessórios e um perfume com uma fragrância inesquecível. O evento aconteceu em Teresina no Piauí, que marcou também o retorno de seu baile, que teve 10h de festa, começando às 20h e encerrando às 06h.

O ContilNet e a San Filmes, em parceria com a TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, marcaram presença na festa.

Pela primeira vez no evento, Douglas Richer desembarcou no luxuoso baile que parou Teresina. Nomes da moda, música e das redes sociais estiveram presentes.

Em conversa com o jornalista, Laéllyo relembrou sua vinda ao Acre e elogiou a culinária acreana. “Eu amo o Acre, a comida de lá. Lá a cidade é quente, e Teresina é quente, eu já estou acostumado. Eu gosto de comida temperada. O cuscuz, charuto. Comi muita coisa gostosa lá”, comentou o estilista.

Ao ContilNet, Laéllyo revelou que a nova coleção vai acontecer em cinco etapas: “Vai ser uma mixagem de tudo que a marca hoje propõe. Desde o básico ao mais conceitual. Tem tudo, desde o vestido da noiva, ao vestido que você pode usar em casa, para ir numa padaria, em qualquer lugar. Eu quero mostrar para as pessoas que Laéllyo Mesquita não é só usado por artistas, como as pessoas sempre imaginaram. Ela pode ser usada em todos os momentos, em todos os corpos, em todas as pessoas. Hétero, Trans, Gays, para todas as pessoas. O conceito da marca é isso, não importa quem você é, importante é o que você quer passar para as pessoas”.

Seguindo a conversa descontraída, Laéllyo Mesquita falou sobre relacionamento e intimidades. Assista na íntegra: