Após denúncia, corpo de jovem é encontrado enterrado em área de mata no interior do Acre

No final da tarde desta sexta-feira (14) o corpo de um jovem identificado como João Wendel Silva Rocha, de 19 anos, foi encontrado no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul.

O corpo da vítima estava enterrado em uma área de mata, próximo a uma quadra esportiva do bairro, com perfurações de faca e de arma de fogo.

Wendel tinha uma perfuração no cotovelo esquerdo, ao que tudo indica, feita por arma de fogo, além de um corte no pescoço.

Segundo uma familiar, ele estaria desaparecido desde a manhã da sexta. A família então, iniciou a procura pelo jovem e o encontrou enterrado no local. Ainda, de acordo com a familiar, Wendel teria sido executado por um grupo criminoso que atua na região.

A perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Na sexta-feira a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul recebeu duas denúncias anônimas informando sobre dois homens que estariam amarrados ou já mortos. A primeira ligação dizia que as vítimas estariam atrás do posto de saúde do Bairro da Cohab. Na segunda ligação revelava que o local da morte seria o Bairro Saboeiro.

Após as denúncias, a polícia, junto com o Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas nos locais indicados. Até o momento nenhum outro corpo ou vítima foi encontrada.