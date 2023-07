Após sair do MDB, Jarude pode ingressar no Partido Novo para disputar Prefeitura

O deputado estadual Emerson Jarude (Sem partido) pode desembarcar nas próximas semanas em uma nova sigla após se desligar do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Pretérito dentro da antiga sigla, Jarude vem avaliando diferentes possibilidades para dar continuidade à sua carreira política e uma das opções que ganha força é a filiação ao Partido Novo.

Com uma trajetória marcada por posicionamentos firmes e defesa de valores liberais, o deputado esquentou os rumores com a filiação ao Novo após começar a seguir a sigla nesta quinta-feira (27) nas redes sociais.

Jarude é conhecido por ser um representante de ideais progressistas e por sua atuação em defesa do meio ambiente. Ao longo de seu mandato na Assembleia Legislativa do Acre, foi um defensor incansável de projetos voltados para a preservação ambiental e para o desenvolvimento sustentável.

A possível entrada no Partido Novo pode representar um fortalecimento da legenda no estado, já que o partido não tem nenhum nome de expressão do meio político.

Desfiliado do MDB, Jarude saiu após obter do partido uma carta de liberação. De acordo com informações públicas, a saída de Jarude do MDB aconteceu em razão das divergências e desentendimentos internos no partido, que passa por um momento de reestruturação e reformulação de suas lideranças.

Os cabeças brancas da sigla preferiram apostar na candidatura do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, que aparece na liderança das pesquisas ao invés do deputado estadual, que foi o terceiro mais votado da capital em 2022.