Campeonato de fisiculturismo ‘Duelo de Titãs’ acontece em Rio Branco neste domingo

No próximo domingo (16) acontece o campeonato de fisiculturismo “Duelo de Titãs”, no Gran Reserva, em Rio Branco. A competição vai premiar os atletas do 1º ao 5º lugar, com categorias divididas em peso corporal, altura e idade.

Ao todo, participarão 130 atletas inscritos nas modalidades Bodybulding, Wellness, Bikini, Figure, Classic Pshysique e Men’s Pshysique, nas categorias masculina e feminina e que competirão entre si, a partir das 14h.

No campeonato Duelo de Titãs, os cinco atletas premiados receberão troféus e brindes, e poderão participar de competições com atletas de vários lugares do mundo, como os eventos Arnold e Mister Olympia, que acontecem em São Paulo.

Participarão, também, fisiculturistas do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, que competirão de acordo com as divisões de modalidade.