CBF divulga tabela e Galvez terá desafio fora de casa contra o Porto Velho

O departamento técnico da CBF divulgou a tabela da Copa do Brasil Sub-20 e o Galvez, representante acreano no torneio, vai enfrentar o Porto Velho no duelo único da primeira fase. O confronto será realizado no dia 17 de agosto na capital de Rondônia.

“Teremos um confronto complicado. Vamos em busca da classificação fora de casa para podermos fechar a nossa temporada na categoria com uma grande campanha”, comentou o técnico Kinho Brito.

Precisa ganhar

O Galvez vai precisar vencer fora de casa para avançar na Copa do Brasil. Se o jogo terminar empatado, a vaga na 2ª fase vai ser decidida nas cobranças de penalidades. Quem passar enfrenta Sampaio Corrêa, do Maranhão, ou São Paulo, do Amapá.

Definir reforços

A comissão técnica do Galvez começou uma avaliação na última semana e deve definir a chegada de reforços para o torneio nacional. A definição da estreia vai acelerar as dispensas e contratações no Imperador.

Inicia semana

O elenco do Galvez inicia nesta segunda, 31, mais uma semana de treinamentos visando a estreia.

“Temos a base do Estadual e vamos começar os ajustes para o confronto contra o Porto Velho”, disse o treinador.