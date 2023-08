Com 4 deputados na Aleac, Pedro Longo garante que PDT será protagonista em 2024

O deputado estadual Pedro Longo, vice-presidente do PDT no Acre, participou da cobertura completa do ContilNet na Expoacre 2023 neste domingo (30).

Parlamentar em um segundo mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Longo falou sobre os trabalhos realizados na Casa do Povo, que retorna as atividades na próxima semana, após o recesso parlamentar.

Além disso, o deputado lembrou que o PDT tem outros 3 parlamentares – Michelle Melo, Marcus Cavalcante e Chico Viga -, compondo a bancada na Aleac, a maior da Assembleia.

Com isso, Longo acredita que isso credita o partido a participar ativamente das eleições municipais dos 22 municípios do Acre, que acontece no ano que vem.

Veja a entrevista na íntegra: