Com saídas a cada 30 minutos, Prefeitura cria frotas específicas de ônibus na Expoacre 

Para quem vem de ônibus até a Expoacre 2023, a Prefeitura de Rio Branco disponibiliza uma frota especial que fará viagens a cada 30 minutos até o Parque de Exposições Wildy Viana, localizado no 2º distrito.

No plano de operações, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) separou dois ônibus que farão a linha específica da Expoacre. Além disso, caso haja necessidade, ou lotação dos coletivos, a prefeitura se programou e disponibilizou outros dois veículos que atuarão de forma contingente.

A Prefeitura criou ainda uma Estação Especial de Embarque próximo ao acesso principal do Parque de Exposições. O objetivo é ampliar o atendimento com a bilhetagem eletrônica, reduzir as filas para aquisição de cartões e, sobretudo, acelerar o processo de embarque.

A linha específica da Expoacre terá itinerário especial ligando o Centro ao Parque de Exposições, saindo do Terminal Central até as 23:00. Após esse horário, o ponto de retorno será em frente a Galeria Cunha, próximo à OCA.

Veja o itinerário completo:

IDA: TERMINAL CENTRAL, Rua Benjamin Constant, Av. Ceará, Quarta Ponte, Rua Seis de Agosto, Av. Pereira Passos, Av. Chico Mendes, Rod. AC-040, EXPOACRE (Ponto Final);

– Itinerário VOLTA: EXPOACRE, Rod. AC-040, Av. Chico Mendes, Av. Pereira Passos, Ponte de Concreto, Rua Mal. Deodoro, Av. Brasil,

TERMINAL CENTRAL;

– Itinerário IDA (Após 23:30): GALERIA CUNHA, Rua Quintino Bocaiúva, Av. Ceará, Quarta Ponte, Rua Seis de Agosto, Av. Pereira Passos, Av. Chico Mendes, Rod. AC-040, EXPOACRE (Ponto Final);

– Itinerário VOLTA (Após 23:30): EXPOACRE, Rod. AC-040, Av. Chico Mendes, Av. Pereira Passos, Ponte de Concreto, Rua Mal. Deodoro, Rua Rui Barbosa, Av. Ceará, Rua Quintino Bocaiúva, GALERIA CUNHA;