Conheça Francisca Arara, a primeira secretária indígena do Acre escolhida por Gladson

Durante a abertura do 1º Fórum Indígena Sobre Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do Estado, realizada nesta terça-feira (4), o governador Gladson Cameli fez um anúncio histórico para defesa dos direitos dos povos originários: pela primeira vez, o Acre terá uma Secretaria de Estado dos Povos Indígenas.

VEJA MAIS: Gladson anuncia que assessoria dos Povos Indígenas passa a ser Secretaria de Estado

Em um decreto que deverá ser publicado em breve, Gladson extingue a Assessoria Especial de Assuntos Indígenas do Estado e transforma o cargo em uma pasta do alto escalão do governo, com status de Secretaria.

A decisão do governador segue o caminho do presidente Lula, que pela primeira vez, criou o Ministério dos Povos Indígenas, que anteriormente era apenas uma Secretaria Especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

Ao citar a decisão, declarada de forma surpresa para centenas de representantes dos povos originários do Acre, do Ministério do Meio Ambiente, dos Povos Indígenas e de autoridades dos governos do Reino Unido e Alemanha, Gladson disse que toda a equipe de governo estará unida para ajudar nos trabalhos da nova Secretaria de Estado.

“E não fiz nada por pressão, fiz porque meu coração mandou. Você terá um desafio: que é unir todos os nossos povos, debater e dialogar. O Estado não vai criar uma Secretaria só por criar. Estamos criando para que juntos, possamos unir as nossas forças, dar suporte a essa guerreira”.

Francisca Arara, que ocupava o cargo de assessora Especial dos Povos Indígenas, foi a escolhida para assumir o cargo de secretária. Ao ContilNet, ela disse sobre a importância e representatividade do cargo para os povos originários do Acre.

“É um novo desafio. Se tiver a união, o apoio do governador, dos povos indígenas, dos parceiros, a gente vai conseguir. Estamos com um planejamento muito bom. Tenho muitas parcerias para além do governo federal, parceiros internacionais. São recursos externos importantes para o fortalecimento da nossa secretaria”, disse.

Questionada sobre as prioridades da nova pasta, Francisca foi enfática: “Educação e Produção. É o que é mais pautado pelas lideranças indígenas”, finalizou.

Quem é Francisca Arara

Francisca Arara tem 44 anos e atua na causa indígena há mais de 20 anos. Ela é do povo Arara, aldeia Foz do Nilo, localizada no município de Porto Walter, interior do Acre. Uma das lideranças indígenas mais respeitadas do estado, Começou sua carreira como professora ensinando os indígenas de sua aldeia quando ainda tinha 11 anos.

A nova secretária já foi presidente da Organização dos Professores Indígenas do Acre (Opiac) entre 2005 a 2019. Foi assessora Política da Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (Amaaiac). É licenciada em pedagogia em ciências da natureza pela Universidade Federal do Acre (Ufac) no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.