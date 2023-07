Gladson anuncia que assessoria dos Povos Indígenas passa a ser Secretaria de Estado

O governador Gladson Cameli anunciou durante discurso no 1º Fórum Indígena de Mudanças Climáticas, que acontece nesta terça-feira (4), que a assessoria especial dos Povos Indígenas, passará a ser uma Secretaria de Estado, tornando Francisca Arara, como secretária.

O decreto deverá ser publicado ainda nesta terça, em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Acre. Com a reformulação da estrutura governamental, a atual Secretária do Meio Ambiente e Políticas Indígenas (SEMAPI), passa a ser SEMA.

A decisão do governador Gladson Cameli de dar status de secretaria à assessoria, segue o caminho do presidente Lula, que pela primeira vez, criou o ministério dos Povos Indígenas, que anteriormente era apenas uma Secretaria Especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

Ao anunciar a mudança, Gladson foi ovacionado pela comunidade indígena presente no evento.