Copa 2023: Conheça a jogadora que bateu o recorde de Cristiano Ronaldo

Kika é a primeira jogadora agenciada por Jorge Mendes – o mesmo empresário de Cristiano Ronaldo, que já viu um de seus recordes cair para a conterrânea, que carrega o número 20 na camisa. A atacante também é famosa por lances plásticos e golaços pela seleção e pelo Benfica

Quando estou no campo é a intuição que manda. Eu não penso. Não estou vendo a Carole [Costa, zagueira da seleção] com a bola e pensando se ela vai passar aqui e depois eu vou fazer algo. Acho que tudo me sai sem pensar. Sou assim desde pequenina. O fato de ter jogado na rua, sem regras, sem ninguém a dizer que tinha de fazer isto ou aquilo — que hoje em dia é importantíssimo –, até há relativamente pouco tempo, me deu isto. Jogar na rua, sem regras, me deu a capacidade de decidir por intuição

Kika Nazareth, em entrevista ao site da Fifa.