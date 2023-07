Diretoria da Assermurb muda programação e avalia contratações

Com a definição do início do Campeonato Estadual Feminino, programado para o próximo dia 7, a diretoria da Assermurb resolveu mudar a programação de treinamentos. O elenco vinha trabalhando duas vezes por semana e, agora, serão quatro na reta final de preparação visando o início do Acreano.

“Estávamos esperando a definição. Vamos trabalhar mais porque o nosso objetivo é a conquista do bicampeonato”, comentou a diretora Socorro Siqueira.

Reforços importados

De acordo com Socorro Siqueira, existem negociações abertas com possíveis reforços. Contudo, os custos são altos e é preciso avaliar com muita cautela.

“Queremos reforçar, mas não pode ser de qualquer maneira. Vamos trazer atletas em posições chaves”, explicou a dirigente.

Não ficam

A lateral Sâmela e a volante Emely não seguem na Assermurb na disputa do Estadual. As atletas foram emprestadas pelo Galvez e o Atlético e retornam para as equipes.