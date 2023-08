Educação do Acre promove contação de histórias para crianças na Expoacre 2023

A Expoacre é um ambiente para todas as idades e gostos e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) montou um espaço especial para crianças assistirem uma contação de história com músicas.

O lugar é preparado com tapetes, almofadas e cadeiras para crianças, mães, pais e todas as famílias. A apresentação é feita pelo grupo do Multiarte da SEE e chama atenção da criançada que passa pelo local. O ambiente é coberto e localizado dentro do galpão institucional.

Ao lado, há um planetário e um laboratório de informática para visitação. O espaço vem recebendo muitas visitas do público que passa pelo Parque de Exposições.