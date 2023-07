Everton Lima define São Francisco para “despedida” em casa

Após um treino leve na manhã deste sábado, 15, no Carlos Simão, o técnico Everton Lima definiu o São Francisco para a partida contra o Princesa do Solimões, do Amazonas. O jogo será neste domingo, 16, às 16 horas, no Florestão, e marca a “despedida” em casa do São Francisco no Campeonato Brasileiro da Série D.

Saulo, Jô, Brenner, Fabinho, Matheus Damasceno; Ker, Vicente, Ciel; Radames, Daniego e Geovane.

Mudanças na equipe

O zagueiro Jô, na lateral direita, e as voltas dos volantes Ker e Vicente são as mudanças em relação ao último confronto.

“Tentamos montar uma equipe competitiva. A nossa meta é vencer o último jogo em casa”, declarou o treinador.

Pode ajudar

Sem chances de classificação, o São Francisco pode ajudar o Humaitá em caso de vitória contra o Princesa do Solimões. O Tourão ainda luta pela classificação e o time de Manacapuru é um adversário direto na disputa.