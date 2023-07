Gladson destina R$ 75 mil para realização do Novenário em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli esteve cumprindo agenda em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (14), ocasião em que assinou um convênio no valor de R$ 75 mil com a igreja católica, para apoiar a realização do 105º Novenário de Nossa Senhora da Glória, que neste ano acontece entre os dias 5 a 15 de agosto.

O novenário é uma das maiores festas religiosas do Acre e reúne milhares de pessoas de diversas localidades do estado. No ano passado o evento reuniu mais de 40 mil pessoas.

Durante a assinatura da ordem de pagamento o governador anunciou, também, a doação de uma motocicleta para realização do bingo. Outra novidade anunciada foi a atração nacional para o novenário de 2024, a cantora Fafá de Belém.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga e o primeiro secretário, Nicolau Júnior, também estavam presentes no evento e anunciaram a doação de um boi para o novenário.

Gladson Cameli destacou a importância do novenário para a cidade de Cruzeiro do Sul. “A igreja de Cruzeiro do Sul faz parte da história dessa cidade e da vida de cada um de nós, e esse novenário é muito especial. Eu tenho muito orgulho de ajudar no Novenário como governador e como filho da terra”, disse.